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سعر Welshare Health Token (WEL) المباشر لليوم هو USD 0.072478 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.94M . يتم تحديث سعر WEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Welshare Health Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.35K - تغيير سعر Welshare Health Token خلال اليوم هو +1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 245.74M

أداء سعر Welshare Health Token (WEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ +0.0012983 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ -0.0106249341 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0012983 +1.82% 30 يوم $ -0.0106249341 -14.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Welshare Health Token (WEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Welshare Health Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064531$ 0.064531 $ 0.064531 24 ساعة مرتفع $ 0.074217$ 0.074217 $ 0.074217 عالية طوال الوقت $ 0.146838$ 0.146838 $ 0.146838 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) +1.82% تغير السعر (7 أيام) -6.66%

معلومات سوق Welshare Health Token (WEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: