سعر Welshare Health Token (WEL)
سعر Welshare Health Token (WEL) المباشر لليوم هو USD 0.072478. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.94M. يتم تحديث سعر WEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Welshare Health Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.35K
- تغيير سعر Welshare Health Token خلال اليوم هو +1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 245.74M
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خلال اليوم، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ +0.0012983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ -0.0106249341 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Welshare Health Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0012983
|+1.82%
|30 يوم
|$ -0.0106249341
|-14.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Welshare Health Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
+1.82%
-6.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
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