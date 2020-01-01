توكنوميكس Waggle Network (WAG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Waggle Network (WAG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Waggle Network (WAG) Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. الموقع الرسمي: https://waggle.network/ اشتر WAG الآن!

توكنوميكس Waggle Network (WAG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Waggle Network (WAG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.21K $ 2.21K $ 2.21K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.53K $ 30.53K $ 30.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00025953 $ 0.00025953 $ 0.00025953 السعر الحالي: $ 0.00030531 $ 0.00030531 $ 0.00030531 معرفة المزيد عن سعر Waggle Network (WAG)

توكنوميكس Waggle Network (WAG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Waggle Network (WAG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WAG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WAG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WAG، استكشف السعر المباشر لتوكن WAG!

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