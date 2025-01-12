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سعر Waggle Network (WAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.07K . يتم تحديث سعر WAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Waggle Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 502.81 - تغيير سعر Waggle Network خلال اليوم هو +6.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.25M

أداء سعر Waggle Network (WAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.28% 30 يوم $ 0 -29.16% 60 يوم $ 0 -53.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Waggle Network (WAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Waggle Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 تغير السعر (1 ساعة) +6.12% تغير السعر (1يوم) +6.28% تغير السعر (7 أيام) -4.68%

معلومات سوق Waggle Network (WAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: