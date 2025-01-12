سعر Waggle Network (WAG)
سعر Waggle Network (WAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.07K. يتم تحديث سعر WAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Waggle Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 502.81
- تغيير سعر Waggle Network خلال اليوم هو +6.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.25M
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خلال اليوم، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Waggle Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.28%
|30 يوم
|$ 0
|-29.16%
|60 يوم
|$ 0
|-53.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Waggle Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.12%
+6.28%
-4.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.
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