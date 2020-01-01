توكنوميكس WAA (WAA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WAA (WAA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WAA (WAA) AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows: IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains

SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all

WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions

Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards. الموقع الرسمي: https://waa.afel.xyz اشتر WAA الآن!

توكنوميكس WAA (WAA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WAA (WAA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.16K $ 20.16K $ 20.16K إجمالي العرض: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M العرض المتداول: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.16K $ 20.16K $ 20.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00130354 $ 0.00130354 $ 0.00130354 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر WAA (WAA)

توكنوميكس WAA (WAA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WAA (WAA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WAA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WAA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WAA، استكشف السعر المباشر لتوكن WAA!

توقعات سعر WAA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه WAA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار WAA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر WAA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!