توكنوميكس Supa Pump (SUPA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Supa Pump (SUPA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Supa Pump (SUPA) The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup. الموقع الرسمي: https://supapump.fun اشتر SUPA الآن!

توكنوميكس Supa Pump (SUPA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Supa Pump (SUPA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 75.33K $ 75.33K $ 75.33K إجمالي العرض: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M العرض المتداول: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 78.30K $ 78.30K $ 78.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Supa Pump (SUPA)

توكنوميكس Supa Pump (SUPA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Supa Pump (SUPA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUPA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUPA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUPA، استكشف السعر المباشر لتوكن SUPA!

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