توكنوميكس SMARDEX USDN (USDN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SMARDEX USDN (USDN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SMARDEX USDN (USDN) USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ الموقع الرسمي: https://smardex.io/usdn اشتر USDN الآن!

توكنوميكس SMARDEX USDN (USDN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SMARDEX USDN (USDN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M إجمالي العرض: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M العرض المتداول: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.95378 $ 0.95378 $ 0.95378 السعر الحالي: $ 0.993528 $ 0.993528 $ 0.993528 معرفة المزيد عن سعر SMARDEX USDN (USDN)

توكنوميكس SMARDEX USDN (USDN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SMARDEX USDN (USDN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDN، استكشف السعر المباشر لتوكن USDN!

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