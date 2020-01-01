توكنوميكس Scout Protocol Token (DEV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Scout Protocol Token (DEV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Scout Protocol Token (DEV) Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. الموقع الرسمي: https://scoutgame.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 اشتر DEV الآن!

توكنوميكس Scout Protocol Token (DEV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Scout Protocol Token (DEV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.99M $ 32.99M $ 32.99M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.89M $ 36.89M $ 36.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03994863 $ 0.03994863 $ 0.03994863 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 السعر الحالي: $ 0.03683683 $ 0.03683683 $ 0.03683683 معرفة المزيد عن سعر Scout Protocol Token (DEV)

توكنوميكس Scout Protocol Token (DEV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Scout Protocol Token (DEV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEV، استكشف السعر المباشر لتوكن DEV!

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