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سعر Scout Protocol Token (DEV) المباشر لليوم هو USD 0.02825818 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.27M . يتم تحديث سعر DEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scout Protocol Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Scout Protocol Token خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 894.30M

أداء سعر Scout Protocol Token (DEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scout Protocol Token مقابل USD هو $ -0.00059447049665121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scout Protocol Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scout Protocol Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scout Protocol Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00059447049665121 -2.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Scout Protocol Token (DEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scout Protocol Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02805665$ 0.02805665 $ 0.02805665 24 ساعة مرتفع $ 0.02913533$ 0.02913533 $ 0.02913533 عالية طوال الوقت $ 0.03020036$ 0.03020036 $ 0.03020036 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -4.06%

معلومات سوق Scout Protocol Token (DEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: