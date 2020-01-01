توكنوميكس PoSciDonDAO Token (SCI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PoSciDonDAO Token (SCI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PoSciDonDAO Token (SCI) Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. الموقع الرسمي: https://www.poscidondao.com/ اشتر SCI الآن!

توكنوميكس PoSciDonDAO Token (SCI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PoSciDonDAO Token (SCI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M إجمالي العرض: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M العرض المتداول: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.38M $ 16.38M $ 16.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 السعر الحالي: $ 0.868889 $ 0.868889 $ 0.868889 معرفة المزيد عن سعر PoSciDonDAO Token (SCI)

توكنوميكس PoSciDonDAO Token (SCI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PoSciDonDAO Token (SCI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCI، استكشف السعر المباشر لتوكن SCI!

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