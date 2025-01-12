سعر PoSciDonDAO Token (SCI)
سعر PoSciDonDAO Token (SCI) المباشر لليوم هو USD 2.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.78M. يتم تحديث سعر SCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PoSciDonDAO Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.93K
- تغيير سعر PoSciDonDAO Token خلال اليوم هو -9.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.12M
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خلال اليوم، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ -0.28363586820776 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ +0.0108682370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.28363586820776
|-9.15%
|30 يوم
|$ +0.0108682370
|+0.39%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PoSciDonDAO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.68%
-9.15%
-49.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
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