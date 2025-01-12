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سعر PoSciDonDAO Token (SCI) المباشر لليوم هو USD 2.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.78M . يتم تحديث سعر SCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PoSciDonDAO Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.93K - تغيير سعر PoSciDonDAO Token خلال اليوم هو -9.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.12M

أداء سعر PoSciDonDAO Token (SCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ -0.28363586820776 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ +0.0108682370 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PoSciDonDAO Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.28363586820776 -9.15% 30 يوم $ +0.0108682370 +0.39% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PoSciDonDAO Token (SCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PoSciDonDAO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 24 ساعة مرتفع $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 عالية طوال الوقت $ 6.38$ 6.38 $ 6.38 تغير السعر (1 ساعة) +3.68% تغير السعر (1يوم) -9.15% تغير السعر (7 أيام) -49.76%

معلومات سوق PoSciDonDAO Token (SCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: