توكنوميكس Podflow AI by Virtuals (POD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Podflow AI by Virtuals (POD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Podflow AI by Virtuals (POD) Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. الموقع الرسمي: https://podflowai.com/ اشتر POD الآن!

توكنوميكس Podflow AI by Virtuals (POD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Podflow AI by Virtuals (POD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 116.78K $ 116.78K $ 116.78K إجمالي العرض: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M العرض المتداول: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 116.78K $ 116.78K $ 116.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00341037 $ 0.00341037 $ 0.00341037 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000118 $ 0.000118 $ 0.000118 معرفة المزيد عن سعر Podflow AI by Virtuals (POD)

توكنوميكس Podflow AI by Virtuals (POD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Podflow AI by Virtuals (POD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POD، استكشف السعر المباشر لتوكن POD!

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