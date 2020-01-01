توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion. الموقع الرسمي: https://app.paimon.finance/spcx اشتر SPCX الآن!

توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M إجمالي العرض: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K العرض المتداول: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 225.44 $ 225.44 $ 225.44 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 219.27 $ 219.27 $ 219.27 السعر الحالي: $ 222.5 $ 222.5 $ 222.5 معرفة المزيد عن سعر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPCX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPCX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPCX، استكشف السعر المباشر لتوكن SPCX!

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