سعر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)
سعر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) المباشر لليوم هو USD 219.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M. يتم تحديث سعر SPCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paimon SpaceX SPV Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Paimon SpaceX SPV Token خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SPCX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SPCX.
خلال اليوم، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ +0.050401 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.050401
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paimon SpaceX SPV Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+0.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPCX والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SPCX إلى VND
₫5,779,826.6
|1 SPCX إلى AUD
A$336.0492
|1 SPCX إلى GBP
￡160.3372
|1 SPCX إلى EUR
€188.8904
|1 SPCX إلى USD
$219.64
|1 SPCX إلى MYR
RM931.2736
|1 SPCX إلى TRY
₺8,699.9404
|1 SPCX إلى JPY
¥31,799.4792
|1 SPCX إلى RUB
₽17,213.1868
|1 SPCX إلى INR
₹18,871.4688
|1 SPCX إلى IDR
Rp3,600,655.1616
|1 SPCX إلى KRW
₩298,422.6716
|1 SPCX إلى PHP
₱12,486.534
|1 SPCX إلى EGP
￡E.10,990.7856
|1 SPCX إلى BRL
R$1,208.02
|1 SPCX إلى CAD
C$300.9068
|1 SPCX إلى BDT
৳26,842.2044
|1 SPCX إلى NGN
₦339,998.3272
|1 SPCX إلى UAH
₴9,163.3808
|1 SPCX إلى VES
Bs22,622.92
|1 SPCX إلى PKR
Rs62,538.0972
|1 SPCX إلى KZT
₸113,567.0584
|1 SPCX إلى THB
฿7,169.0496
|1 SPCX إلى TWD
NT$6,470.5944
|1 SPCX إلى AED
د.إ806.0788
|1 SPCX إلى CHF
Fr175.712
|1 SPCX إلى HKD
HK$1,721.9776
|1 SPCX إلى MAD
.د.م1,996.5276
|1 SPCX إلى MXN
$4,179.7492
|1 SPCX إلى PLN
zł801.686