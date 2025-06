ما هو Paimon SpaceX SPV Token ( SPCX )

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

المصدر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) الموقع الرسمي

توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPCX والتوكن الشاملة الآن!