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سعر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) المباشر لليوم هو USD 219.64 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M . يتم تحديث سعر SPCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Paimon SpaceX SPV Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Paimon SpaceX SPV Token خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K

أداء سعر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ +0.050401 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Paimon SpaceX SPV Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.050401 +0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Paimon SpaceX SPV Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 219.37$ 219.37 $ 219.37 24 ساعة مرتفع $ 222.47$ 222.47 $ 222.47 عالية طوال الوقت $ 224.52$ 224.52 $ 224.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: