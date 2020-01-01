توكنوميكس Liquidpump (LP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Liquidpump (LP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Liquidpump (LP) LiquidPump represents a groundbreaking development in the DeFi space, offering a unique blend of liquidity provision and PumpSwap. By leveraging this innovative platform, users can unlock new opportunities for growth, income, and wealth creation. LiquidPump is an innovative mechanism designed to supercharge PumpSwap's ecosystem, driving growth, adoption, and value for the PumpSwap coin by offering a range of benefits that can increase demand, reduce volatility, improve community engagement, and enhance reputation. By leveraging LiquidPump, PumpSwap can supercharge its ecosystem, driving growth and adoption for the PumpSwap coin. الموقع الرسمي: https://pumpswap.biz الوثيقة البيضاء: https://pumpswap.biz/lit/litepaper/ اشتر LP الآن!

توكنوميكس Liquidpump (LP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Liquidpump (LP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 85.38K $ 85.38K $ 85.38K إجمالي العرض: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M العرض المتداول: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 85.38K $ 85.38K $ 85.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00160366 $ 0.00160366 $ 0.00160366 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008427 $ 0.00008427 $ 0.00008427 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Liquidpump (LP)

توكنوميكس Liquidpump (LP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Liquidpump (LP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LP، استكشف السعر المباشر لتوكن LP!

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