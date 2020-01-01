توكنوميكس DAR Open Network (D) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DAR Open Network (D)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DAR Open Network (D) الموقع الرسمي: https://www.dalarnia.com/ الوثيقة البيضاء: https://dar-open-network.gitbook.io/dar-open-network-litepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x33b481CbBF3c24f2B3184Ee7Cb02dAAD1C4F49A8 اشتر D الآن!

توكنوميكس DAR Open Network (D) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DAR Open Network (D)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.41M $ 22.41M $ 22.41M إجمالي العرض: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M العرض المتداول: $ 647.87M $ 647.87M $ 647.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.67M $ 27.67M $ 27.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.196 $ 0.196 $ 0.196 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 $ 0.02627674600840523 السعر الحالي: $ 0.03459 $ 0.03459 $ 0.03459 معرفة المزيد عن سعر DAR Open Network (D)

توكنوميكس DAR Open Network (D): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DAR Open Network (D) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن D التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن D التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس D، استكشف السعر المباشر لتوكن D!

كيفية شراء D هل أنت مهتم بإضافة DAR Open Network (D) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء D ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء D على MEXC الآن!

تاريخ سعر DAR Open Network (D) يساعد تحليل تاريخ أسعار D المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار D الآن!

توقعات سعر D هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه D؟ تجمع صفحة توقعات أسعار D الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر D الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!