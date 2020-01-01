توكنوميكس Homebrew Robotics Club (BREW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Homebrew Robotics Club (BREW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Homebrew Robotics Club (BREW) The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable. الموقع الرسمي: https://homebrew.build/en اشتر BREW الآن!

توكنوميكس Homebrew Robotics Club (BREW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Homebrew Robotics Club (BREW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 848.37K $ 848.37K $ 848.37K إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 762.01M $ 762.01M $ 762.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00611481 $ 0.00611481 $ 0.00611481 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00063507 $ 0.00063507 $ 0.00063507 السعر الحالي: $ 0.00111126 $ 0.00111126 $ 0.00111126 معرفة المزيد عن سعر Homebrew Robotics Club (BREW)

توكنوميكس Homebrew Robotics Club (BREW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Homebrew Robotics Club (BREW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BREW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BREW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BREW، استكشف السعر المباشر لتوكن BREW!

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