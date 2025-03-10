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سعر Homebrew Robotics Club (BREW) المباشر لليوم هو USD 0.00278856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M . يتم تحديث سعر BREW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Homebrew Robotics Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.88K - تغيير سعر Homebrew Robotics Club خلال اليوم هو -12.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 699.39M

أداء سعر Homebrew Robotics Club (BREW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ -0.0003833595204112 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003833595204112 -12.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Homebrew Robotics Club (BREW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Homebrew Robotics Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00274362$ 0.00274362 $ 0.00274362 24 ساعة مرتفع $ 0.00326783$ 0.00326783 $ 0.00326783 عالية طوال الوقت $ 0.00566252$ 0.00566252 $ 0.00566252 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -12.08% تغير السعر (7 أيام) -35.05%

معلومات سوق Homebrew Robotics Club (BREW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: