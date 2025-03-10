سعر Homebrew Robotics Club (BREW)
سعر Homebrew Robotics Club (BREW) المباشر لليوم هو USD 0.00278856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M. يتم تحديث سعر BREW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Homebrew Robotics Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.88K
- تغيير سعر Homebrew Robotics Club خلال اليوم هو -12.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 699.39M
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خلال اليوم، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ -0.0003833595204112 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Homebrew Robotics Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003833595204112
|-12.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Homebrew Robotics Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-12.08%
-35.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.
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