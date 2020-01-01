توكنوميكس Finance Wizard (WIZARD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Finance Wizard (WIZARD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Finance Wizard (WIZARD) Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis. الموقع الرسمي: https://financewizard.io/ اشتر WIZARD الآن!

توكنوميكس Finance Wizard (WIZARD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Finance Wizard (WIZARD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.52K $ 29.52K $ 29.52K إجمالي العرض: $ 988.48M $ 988.48M $ 988.48M العرض المتداول: $ 988.48M $ 988.48M $ 988.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.52K $ 29.52K $ 29.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00230808 $ 0.00230808 $ 0.00230808 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Finance Wizard (WIZARD)

توكنوميكس Finance Wizard (WIZARD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Finance Wizard (WIZARD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WIZARD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WIZARD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WIZARD، استكشف السعر المباشر لتوكن WIZARD!

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