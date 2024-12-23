سعر Finance Wizard (WIZARD)
سعر Finance Wizard (WIZARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.01K. يتم تحديث سعر WIZARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Finance Wizard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.17K
- تغيير سعر Finance Wizard خلال اليوم هو +36.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.83M
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خلال اليوم، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+36.44%
|30 يوم
|$ 0
|-85.56%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Finance Wizard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+36.44%
-36.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis.
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