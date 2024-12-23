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سعر Finance Wizard (WIZARD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.01K . يتم تحديث سعر WIZARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Finance Wizard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.17K - تغيير سعر Finance Wizard خلال اليوم هو +36.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.83M

أداء سعر Finance Wizard (WIZARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Finance Wizard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +36.44% 30 يوم $ 0 -85.56% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Finance Wizard (WIZARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Finance Wizard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00230808$ 0.00230808 $ 0.00230808 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +36.44% تغير السعر (7 أيام) -36.44%

معلومات سوق Finance Wizard (WIZARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: