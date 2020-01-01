توكنوميكس DungeonSwap (DND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DungeonSwap (DND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DungeonSwap (DND) We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. الموقع الرسمي: https://dungeonswap.app/ اشتر DND الآن!

توكنوميكس DungeonSwap (DND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DungeonSwap (DND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.44K $ 28.44K $ 28.44K إجمالي العرض: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M العرض المتداول: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00535602 $ 0.00535602 $ 0.00535602 السعر الحالي: $ 0.00544935 $ 0.00544935 $ 0.00544935 معرفة المزيد عن سعر DungeonSwap (DND)

توكنوميكس DungeonSwap (DND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DungeonSwap (DND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DND، استكشف السعر المباشر لتوكن DND!

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