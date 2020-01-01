توكنوميكس dTRINITY S (DS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول dTRINITY S (DS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات dTRINITY S (DS) dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. الموقع الرسمي: https://dtrinity.org الوثيقة البيضاء: https://docs.dtrinity.org اشتر DS الآن!

توكنوميكس dTRINITY S (DS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار dTRINITY S (DS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.89K $ 29.89K $ 29.89K إجمالي العرض: $ 99.37K $ 99.37K $ 99.37K العرض المتداول: $ 99.37K $ 99.37K $ 99.37K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.89K $ 29.89K $ 29.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.247415 $ 0.247415 $ 0.247415 السعر الحالي: $ 0.300799 $ 0.300799 $ 0.300799 معرفة المزيد عن سعر dTRINITY S (DS)

توكنوميكس dTRINITY S (DS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس dTRINITY S (DS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DS، استكشف السعر المباشر لتوكن DS!

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