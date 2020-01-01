توكنوميكس CryptoUnity (CUT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CryptoUnity (CUT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CryptoUnity (CUT) CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. الموقع الرسمي: https://cryptounity.org الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc اشتر CUT الآن!

توكنوميكس CryptoUnity (CUT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CryptoUnity (CUT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 104.43K $ 104.43K $ 104.43K إجمالي العرض: $ 988.83M $ 988.83M $ 988.83M العرض المتداول: $ 250.92M $ 250.92M $ 250.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 411.53K $ 411.53K $ 411.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01388805 $ 0.01388805 $ 0.01388805 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00041618 $ 0.00041618 $ 0.00041618 معرفة المزيد عن سعر CryptoUnity (CUT)

توكنوميكس CryptoUnity (CUT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CryptoUnity (CUT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CUT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CUT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CUT، استكشف السعر المباشر لتوكن CUT!

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