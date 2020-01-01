توكنوميكس Crappy Bird CTO (CRAPPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crappy Bird CTO (CRAPPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crappy Bird CTO (CRAPPY) Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. الموقع الرسمي: https://www.crappybird.wtf/ اشتر CRAPPY الآن!

توكنوميكس Crappy Bird CTO (CRAPPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crappy Bird CTO (CRAPPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00472065 $ 0.00472065 $ 0.00472065 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00323653 $ 0.00323653 $ 0.00323653 معرفة المزيد عن سعر Crappy Bird CTO (CRAPPY)

توكنوميكس Crappy Bird CTO (CRAPPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crappy Bird CTO (CRAPPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRAPPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRAPPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRAPPY، استكشف السعر المباشر لتوكن CRAPPY!

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