سعر Crappy Bird CTO (CRAPPY)
سعر Crappy Bird CTO (CRAPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر CRAPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crappy Bird CTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.96K
- تغيير سعر Crappy Bird CTO خلال اليوم هو -2.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20B
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خلال اليوم، كان سعر Crappy Bird CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crappy Bird CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crappy Bird CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crappy Bird CTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crappy Bird CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-2.88%
-15.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
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