توكنوميكس CNNS (CNNS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CNNS (CNNS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CNNS (CNNS) Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs الموقع الرسمي: https://cnns.io/ اشتر CNNS الآن!

توكنوميكس CNNS (CNNS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CNNS (CNNS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 89.08K $ 89.08K $ 89.08K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 506.35K $ 506.35K $ 506.35K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01736593 $ 0.01736593 $ 0.01736593 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر CNNS (CNNS)

توكنوميكس CNNS (CNNS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CNNS (CNNS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CNNS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CNNS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CNNS، استكشف السعر المباشر لتوكن CNNS!

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