توكنوميكس Bemo (BMTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bemo (BMTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bemo (BMTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token. الموقع الرسمي: https://bemo.fi/ اشتر BMTON الآن!

توكنوميكس Bemo (BMTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bemo (BMTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 497.54K $ 497.54K $ 497.54K إجمالي العرض: $ 142.06K $ 142.06K $ 142.06K العرض المتداول: $ 142.06K $ 142.06K $ 142.06K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 497.54K $ 497.54K $ 497.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 السعر الحالي: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 معرفة المزيد عن سعر Bemo (BMTON)

توكنوميكس Bemo (BMTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bemo (BMTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BMTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BMTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BMTON، استكشف السعر المباشر لتوكن BMTON!

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