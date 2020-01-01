توكنوميكس Barry the badger (BARRY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Barry the badger (BARRY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Barry the badger (BARRY) Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community الموقع الرسمي: https://www.barrythebadger.io/ اشتر BARRY الآن!

توكنوميكس Barry the badger (BARRY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Barry the badger (BARRY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 229.61K $ 229.61K $ 229.61K إجمالي العرض: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M العرض المتداول: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 229.61K $ 229.61K $ 229.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00023842 $ 0.00023842 $ 0.00023842 معرفة المزيد عن سعر Barry the badger (BARRY)

توكنوميكس Barry the badger (BARRY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Barry the badger (BARRY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BARRY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BARRY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BARRY، استكشف السعر المباشر لتوكن BARRY!

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