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سعر Barry the badger (BARRY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BARRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Barry the badger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.43K - تغيير سعر Barry the badger خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Barry the badger (BARRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Barry the badger (BARRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Barry the badger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00176209$ 0.00176209 $ 0.00176209 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) +16.15%

معلومات سوق Barry the badger (BARRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: