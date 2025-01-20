سعر Barry the badger (BARRY)
سعر Barry the badger (BARRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BARRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Barry the badger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.43K
- تغيير سعر Barry the badger خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Barry the badger مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Barry the badger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-1.03%
+16.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community
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