توكنوميكس bane ($BANE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول bane ($BANE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات bane ($BANE) bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs. الموقع الرسمي: https://realbanecto.xyz/ اشتر $BANE الآن!

توكنوميكس bane ($BANE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار bane ($BANE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.32K $ 22.32K $ 22.32K إجمالي العرض: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M العرض المتداول: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.32K $ 22.32K $ 22.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00103846 $ 0.00103846 $ 0.00103846 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر bane ($BANE)

توكنوميكس bane ($BANE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس bane ($BANE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $BANE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $BANE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $BANE، استكشف السعر المباشر لتوكن $BANE!

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