توكنوميكس Athena by Virtuals (ATHENA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Athena by Virtuals (ATHENA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Athena by Virtuals (ATHENA) Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. الموقع الرسمي: https://0xathena.ai/ الوثيقة البيضاء: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 اشتر ATHENA الآن!

توكنوميكس Athena by Virtuals (ATHENA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Athena by Virtuals (ATHENA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 492.92K $ 492.92K $ 492.92K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 631.22K $ 631.22K $ 631.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00063122 $ 0.00063122 $ 0.00063122 معرفة المزيد عن سعر Athena by Virtuals (ATHENA)

توكنوميكس Athena by Virtuals (ATHENA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Athena by Virtuals (ATHENA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATHENA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATHENA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATHENA، استكشف السعر المباشر لتوكن ATHENA!

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