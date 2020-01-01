توكنوميكس Zelwin (ZLW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zelwin (ZLW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zelwin (ZLW) ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. الموقع الرسمي: https://zelwin.com/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C اشتر ZLW الآن!

توكنوميكس Zelwin (ZLW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zelwin (ZLW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 111.75K $ 111.75K $ 111.75K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 463.50K $ 463.50K $ 463.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 السعر الحالي: $ 0.001545 $ 0.001545 $ 0.001545 معرفة المزيد عن سعر Zelwin (ZLW)

توكنوميكس Zelwin (ZLW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zelwin (ZLW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZLW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZLW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZLW، استكشف السعر المباشر لتوكن ZLW!

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