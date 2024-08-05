ZBCN

توكن ZBCN هو توكن الحوكمة والفائدة لشبكة Zebec. يتمتع حاملو ZBCN بحقوق التصويت في نظام الحوكمة والتصويت على القرارات الحاسمة التي تؤثر على الشبكة والنظام البيئي. يتم استخدام توكن ZBCN في رسوم الغاز على Nautilus ويفتح مجموعة متنوعة من الفوائد والحوافز لحامليها.

اسم العملة المشفرةZBCN

التصنيفNo.136

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.02%

المعروض المتداول84,568,076,380.45328

إجمالي العرض100,000,000,000

إجمالي العرض99,999,358,024.64996

معدل التداول0.8456%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.007105034498396647,2025-05-30

أدنى سعر0.000692135609811539,2024-08-05

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن ZBCN هو توكن الحوكمة والفائدة لشبكة Zebec. يتمتع حاملو ZBCN بحقوق التصويت في نظام الحوكمة والتصويت على القرارات الحاسمة التي تؤثر على الشبكة والنظام البيئي. يتم استخدام توكن ZBCN في رسوم الغاز على Nautilus ويفتح مجموعة متنوعة من الفوائد والحوافز لحامليها.

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