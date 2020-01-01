توكنوميكس ZAYA AI (ZAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZAYA AI (ZAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZAYA AI (ZAI) ZayaAI هو نظام بيئي رائد يهدف إلى مكافحة السرطان من خلال السعي إلى الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإجراءات الفحص الطبي لتوفير الكشف المبكر والوقاية والعلاج. يتكون النظام البيئي من ثلاث وحدات أعمال مترابطة: Zaya Artificial Intelligence وZaya Medical Clinic وZaya Pathology Lab. تعمل هذه الوحدات بشكل متماسك لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية للمرضى والأطباء والمستشفيات والعيادات الطبية ومختبرات علم الأمراض وشركات الأدوية ومعاهد البحث. سيتم توفير هذه الخدمات بشكل أساسي عن طريق توكن $ZAYA بدلاً من ذلك، مع تلقي المكافآت الموقع الرسمي: https://zayablockchain.com/ الوثيقة البيضاء: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f اشتر ZAI الآن!

توكنوميكس ZAYA AI (ZAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZAYA AI (ZAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4953 $ 0.4953 $ 0.4953 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01045288588676434 $ 0.01045288588676434 $ 0.01045288588676434 السعر الحالي: $ 0.01309 $ 0.01309 $ 0.01309 معرفة المزيد عن سعر ZAYA AI (ZAI)

توكنوميكس ZAYA AI (ZAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZAYA AI (ZAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZAI، استكشف السعر المباشر لتوكن ZAI!

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