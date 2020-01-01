توكنوميكس XYO (XYO)

توكنوميكس XYO (XYO)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول XYO (XYO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات XYO (XYO)

تُعد XYO أول وأكبر مشروع DePIN مع ملايين العقد المنتشرة حول العالم. تقوم بجمع البيانات الحقيقية والتحقق من صحتها، مما يربط بين Web3 وWeb2 في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحديد المواقع الجغرافية وغيرها. تقنيات إثبات الموقع وإثبات الأصل لدينا تدعم التحقق من البيانات الحقيقية عبر إدارة الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، وتتبع DePIN، والألعاب الواقعية، والمزيد. وقد ساهم تطبيق COIN التابع لـ XYO في تحقيق نمو ضخم للشبكة. يوفر XYO Layer One، البلوكشين الأصلي الخاص بنا، بنية تحتية قابلة للتوسع وقابلة للتشغيل البيني للتحقق اللامركزي من البيانات، مما يتيح تكاملًا سلسًا، وتعزيز الخصوصية، وكفاءة في تنفيذ عمليات الـ Roll-up.

الموقع الرسمي:
https://xyo.network/
الوثيقة البيضاء:
https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf
مستكشف الكتل:
https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b

توكنوميكس XYO (XYO) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XYO (XYO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 135.71M
$ 135.71M$ 135.71M
إجمالي العرض:
$ 13.93B
$ 13.93B$ 13.93B
العرض المتداول:
$ 13.48B
$ 13.48B$ 13.48B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 140.29M
$ 140.29M$ 140.29M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.0000960677747658
$ 0.0000960677747658$ 0.0000960677747658
السعر الحالي:
$ 0.01007
$ 0.01007$ 0.01007

توكنوميكس XYO (XYO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس XYO (XYO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن XYO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XYO التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XYO، استكشف السعر المباشر لتوكن XYO!

كيفية شراء XYO

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تاريخ سعر XYO (XYO)

يساعد تحليل تاريخ أسعار XYO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر XYO

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