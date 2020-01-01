توكنوميكس The Winkyverse (WNK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Winkyverse (WNK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Winkyverse (WNK) The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. الموقع الرسمي: https://www.winkyverse.io/ الوثيقة البيضاء: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 اشتر WNK الآن!

توكنوميكس The Winkyverse (WNK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Winkyverse (WNK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 579.37K $ 579.37K $ 579.37K إجمالي العرض: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B العرض المتداول: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 685.10K $ 685.10K $ 685.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000103029532558718 $ 0.000103029532558718 $ 0.000103029532558718 السعر الحالي: $ 0.0001054 $ 0.0001054 $ 0.0001054 معرفة المزيد عن سعر The Winkyverse (WNK)

توكنوميكس The Winkyverse (WNK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Winkyverse (WNK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WNK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WNK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WNK، استكشف السعر المباشر لتوكن WNK!

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