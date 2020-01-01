توكنوميكس TPRO Network (TPRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TPRO Network (TPRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TPRO Network (TPRO) TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. الموقع الرسمي: https://tpro.network الوثيقة البيضاء: https://doc.tpro.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15 اشتر TPRO الآن!

توكنوميكس TPRO Network (TPRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TPRO Network (TPRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 السعر الحالي: $ 0.0019 $ 0.0019 $ 0.0019 معرفة المزيد عن سعر TPRO Network (TPRO)

توكنوميكس TPRO Network (TPRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TPRO Network (TPRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TPRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TPRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TPRO، استكشف السعر المباشر لتوكن TPRO!

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