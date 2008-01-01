توكنوميكس Swingby (SWINGBY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Swingby (SWINGBY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Swingby (SWINGBY) Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. الموقع الرسمي: https://swingby.network الوثيقة البيضاء: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a اشتر SWINGBY الآن!

توكنوميكس Swingby (SWINGBY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Swingby (SWINGBY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 822.81K $ 822.81K $ 822.81K إجمالي العرض: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M العرض المتداول: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 855.38K $ 855.38K $ 855.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 السعر الحالي: $ 0.00092473 $ 0.00092473 $ 0.00092473 معرفة المزيد عن سعر Swingby (SWINGBY)

توكنوميكس Swingby (SWINGBY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Swingby (SWINGBY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWINGBY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWINGBY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWINGBY، استكشف السعر المباشر لتوكن SWINGBY!

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