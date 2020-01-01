توكنوميكس STUFF.io (STUFF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STUFF.io (STUFF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STUFF.io (STUFF) BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. الموقع الرسمي: https://stuff.io/ الوثيقة البيضاء: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce مستكشف الكتل: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b اشتر STUFF الآن!

توكنوميكس STUFF.io (STUFF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STUFF.io (STUFF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.10M $ 12.10M $ 12.10M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.70M $ 46.70M $ 46.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 السعر الحالي: $ 0.00467 $ 0.00467 $ 0.00467 معرفة المزيد عن سعر STUFF.io (STUFF)

توكنوميكس STUFF.io (STUFF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STUFF.io (STUFF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STUFF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STUFF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STUFF، استكشف السعر المباشر لتوكن STUFF!

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