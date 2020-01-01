توكنوميكس Serum (SRM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Serum (SRM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Serum (SRM) "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" الموقع الرسمي: https://portal.projectserum.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.projectserum.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt اشتر SRM الآن!

توكنوميكس Serum (SRM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Serum (SRM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008542735231380561 $ 0.008542735231380561 $ 0.008542735231380561 السعر الحالي: $ 0.0145 $ 0.0145 $ 0.0145 معرفة المزيد عن سعر Serum (SRM)

توكنوميكس Serum (SRM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Serum (SRM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SRM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SRM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SRM، استكشف السعر المباشر لتوكن SRM!

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