توكنوميكس SubQuery Network (SQT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SubQuery Network (SQT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SubQuery Network (SQT) تعمل SubQuery Network على ابتكار بنية أساسية جديدة لـ Web3 باستخدام أدوات تمكن المطورين من تحقيق اللامركزية في المستقبل. SubQuery عبارة عن فهرس بيانات بلوكتشين يوفر واجهات برمجة تطبيقات سريعة ومرنة وموثوقة ولامركزية لتشغيل وبناء تطبيقات Web-3 الرائدة لأكثر من 160 سلسلة. الموقع الرسمي: https://www.subquery.network الوثيقة البيضاء: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 اشتر SQT الآن!

توكنوميكس SubQuery Network (SQT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SubQuery Network (SQT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000936777156715675 $ 0.000936777156715675 $ 0.000936777156715675 السعر الحالي: $ 0.0009819 $ 0.0009819 $ 0.0009819 معرفة المزيد عن سعر SubQuery Network (SQT)

توكنوميكس SubQuery Network (SQT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SubQuery Network (SQT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SQT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SQT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SQT، استكشف السعر المباشر لتوكن SQT!

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