توكنوميكس Storepay Fintech (SPCFIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Storepay Fintech (SPCFIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Storepay Fintech (SPCFIN) SPCFIN هو الرمز المميز الخدمي لنظام Storepay المالي التقني. المنتج الرئيسي لـ Storepay هو خدمة BNPL (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، والتي تهيمن على السوق في منغوليا وتتوسع بسرعة في إندونيسيا وفيتنام. وتتمثل مهمة Storepay في جعل التمويل في متناول الجميع في جنوب شرق آسيا، من خلال استخدام SPCFIN لفتح الميزات المتقدمة وتوفير فائدة واقعية للمستخدمين في حياتهم اليومية. مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 اشتر SPCFIN الآن!

توكنوميكس Storepay Fintech (SPCFIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Storepay Fintech (SPCFIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.55M $ 8.55M $ 8.55M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 معرفة المزيد عن سعر Storepay Fintech (SPCFIN)

توكنوميكس Storepay Fintech (SPCFIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Storepay Fintech (SPCFIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPCFIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPCFIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPCFIN، استكشف السعر المباشر لتوكن SPCFIN!

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