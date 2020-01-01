توكنوميكس Soldex (SOLX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Soldex (SOLX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Soldex (SOLX) The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. الموقع الرسمي: https://soldex.ai/ الوثيقة البيضاء: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn اشتر SOLX الآن!

توكنوميكس Soldex (SOLX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Soldex (SOLX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.50K $ 80.50K $ 80.50K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 السعر الحالي: $ 0.00019149 $ 0.00019149 $ 0.00019149 معرفة المزيد عن سعر Soldex (SOLX)

توكنوميكس Soldex (SOLX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Soldex (SOLX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLX، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLX!

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