توكنوميكس Solana Name Service (SNS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solana Name Service (SNS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solana Name Service (SNS) Solana Name Service (SNS) هي بروتوكول تسمية لامركزي على بلوكتشين سولانا، مُصمم لتبسيط وتحسين تفاعلات المستخدمين في بيئة Web3. من خلال ربط عناوين بلوكتشين المعقدة بأسماء سهلة القراءة مثل "yourname.sol"، تهدف SNS إلى جعل تقنية بلوكتشين في متناول شريحة أوسع من الجمهور. الموقع الرسمي: https://www.sns.id الوثيقة البيضاء: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 اشتر SNS الآن!

توكنوميكس Solana Name Service (SNS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solana Name Service (SNS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.01M $ 20.01M $ 20.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001791754194935212 $ 0.001791754194935212 $ 0.001791754194935212 السعر الحالي: $ 0.002001 $ 0.002001 $ 0.002001 معرفة المزيد عن سعر Solana Name Service (SNS)

توكنوميكس Solana Name Service (SNS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solana Name Service (SNS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SNS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SNS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SNS، استكشف السعر المباشر لتوكن SNS!

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