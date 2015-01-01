توكنوميكس Snapmuse.io (SMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Snapmuse.io (SMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Snapmuse.io (SMX) Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). الموقع الرسمي: https://snapmuse.io/ الوثيقة البيضاء: https://snapmuse.io/lightpaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA اشتر SMX الآن!

توكنوميكس Snapmuse.io (SMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Snapmuse.io (SMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 809.00K $ 809.00K $ 809.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 السعر الحالي: $ 0.001618 $ 0.001618 $ 0.001618 معرفة المزيد عن سعر Snapmuse.io (SMX)

توكنوميكس Snapmuse.io (SMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Snapmuse.io (SMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMX، استكشف السعر المباشر لتوكن SMX!

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