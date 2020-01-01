توكنوميكس Singularity Finance (SFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Singularity Finance (SFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Singularity Finance (SFI) تعد Singularity Finance رائدة في مجال منصة AI-Finance (AiFi)، وهي طبقة EVM 2 مصممة لتوكن ودمج اقتصاد الذكاء الاصطناعي. وتماشياً مع رؤية SingularityNET، فهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات RWAs وبلوكتشين لتحسين أداء وكفاءة التطبيقات على السلسلة. الموقع الرسمي: https://singularityfinance.ai مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf اشتر SFI الآن!

توكنوميكس Singularity Finance (SFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Singularity Finance (SFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 السعر الحالي: $ 0.0434 $ 0.0434 $ 0.0434 معرفة المزيد عن سعر Singularity Finance (SFI)

توكنوميكس Singularity Finance (SFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Singularity Finance (SFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SFI، استكشف السعر المباشر لتوكن SFI!

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