توكنوميكس Scotty AI (SCOTTYAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Scotty AI (SCOTTYAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Scotty AI (SCOTTYAI) Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. الموقع الرسمي: https://scottytheai.com/en الوثيقة البيضاء: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a اشتر SCOTTYAI الآن!

توكنوميكس Scotty AI (SCOTTYAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Scotty AI (SCOTTYAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 686.37K $ 686.37K $ 686.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000248333997834418 $ 0.000248333997834418 $ 0.000248333997834418 السعر الحالي: $ 0.0003957 $ 0.0003957 $ 0.0003957 معرفة المزيد عن سعر Scotty AI (SCOTTYAI)

توكنوميكس Scotty AI (SCOTTYAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Scotty AI (SCOTTYAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCOTTYAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCOTTYAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCOTTYAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SCOTTYAI!

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