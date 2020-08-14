توكنوميكس Sandbox (SAND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sandbox (SAND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sandbox (SAND) The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability. الموقع الرسمي: https://www.sandbox.game/en/ الوثيقة البيضاء: http://www.sandbox.game/The_Sandbox_Whitepaper_2020.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 اشتر SAND الآن!

توكنوميكس Sandbox (SAND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sandbox (SAND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 727.73M $ 727.73M $ 727.73M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.57B $ 2.57B $ 2.57B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.48 $ 8.48 $ 8.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02893886 $ 0.02893886 $ 0.02893886 السعر الحالي: $ 0.2828 $ 0.2828 $ 0.2828 معرفة المزيد عن سعر Sandbox (SAND)

توكنوميكس Sandbox (SAND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sandbox (SAND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAND، استكشف السعر المباشر لتوكن SAND!

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