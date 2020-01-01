توكنوميكس Sabai Protocol (SABAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sabai Protocol (SABAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sabai Protocol (SABAI) The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. الموقع الرسمي: https://sabaiprotocol.com الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.sabaiprotocol.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 اشتر SABAI الآن!

توكنوميكس Sabai Protocol (SABAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sabai Protocol (SABAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M إجمالي العرض: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B العرض المتداول: $ 527.76M $ 527.76M $ 527.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.73M $ 31.73M $ 31.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 السعر الحالي: $ 0.011973 $ 0.011973 $ 0.011973 معرفة المزيد عن سعر Sabai Protocol (SABAI)

توكنوميكس Sabai Protocol (SABAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sabai Protocol (SABAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SABAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SABAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SABAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SABAI!

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