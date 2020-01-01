توكنوميكس Ribus (RIB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ribus (RIB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ribus (RIB) Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. الموقع الرسمي: http://ribus.io الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 اشتر RIB الآن!

توكنوميكس Ribus (RIB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ribus (RIB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 السعر الحالي: $ 0.007532 $ 0.007532 $ 0.007532 معرفة المزيد عن سعر Ribus (RIB)

توكنوميكس Ribus (RIB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ribus (RIB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RIB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RIB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RIB، استكشف السعر المباشر لتوكن RIB!

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