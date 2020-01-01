توكنوميكس Privasea AI (PRAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Privasea AI (PRAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Privasea AI (PRAI) Privasea عبارة عن شبكة لامركزية للحوسبة السرية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة. الموقع الرسمي: https://www.privasea.ai/ الوثيقة البيضاء: https://www.privasea.ai/white-paper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/ اشتر PRAI الآن!

توكنوميكس Privasea AI (PRAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Privasea AI (PRAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 206.04M $ 206.04M $ 206.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.71M $ 14.71M $ 14.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 السعر الحالي: $ 0.01471 $ 0.01471 $ 0.01471 معرفة المزيد عن سعر Privasea AI (PRAI)

توكنوميكس Privasea AI (PRAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Privasea AI (PRAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRAI، استكشف السعر المباشر لتوكن PRAI!

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